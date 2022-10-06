Названа возможная причина «похищения» топ-менеджера авиакорпорации РИА Новости: «похищенная» в Москве топ-менеджер ОАК скрывалась от кредиторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Вера Майорова, якобы похищенная в Моcкве, на деле пыталась скрыться от кредиторов, сообщил РИА Новости источник. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова подтвердила, что женщина найдена, не раскрыв обстоятельств ее исчезновения.

В рамках расследования уголовного дела женщина была найдена. Следствием установлено, что в отношении нее действий, угрожающих жизни и здоровью, не совершалось, — сказала Иванова.

О похищении 67-летней замначальника одного из отделов ОАК ранее сообщил Telegram-канал Baza. Сыну женщины позвонил некий человек, рассказавший, что Майорова якобы заняла деньги у уважаемых людей и не отдала их, за что и была похищена еще две недели назад. Также стало известно, что женщина выходила на связь 23 сентября и якобы была похищена в Зеленограде.