Режим повышенной готовности объявили для оперслужб Москвы до 11 сентября Mash: режим повышенной готовности объявили для оперслужб Москвы до 11 сентября

Все оперативные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности до 11 сентября включительно, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, меры связаны с празднованием в столице Дня знаний (1 сентября), Дня солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) и Дня города (9 сентября).

Mash отмечает, что в связи со введенными мерами в Москве пройдут профилактические мероприятия по спасению и недопущению гибели людей в местах их массового скопления и мероприятия по антитеррористической защищенности. Кроме того, будет проработан порядок действий в случае появления беспилотников, а также укомплектован до штатной численности личный состав, техника и инвентарь оперслужб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к столице. По его словам, БПЛА был замечен и сбит в подмосковных Люберцах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев сообщает, что обломки сбитого беспилотника упали на участок дачного дома в Люберцах. По словам одного из свидетелей, БПЛА упал на соседний участок.