Рестораны «Пушкинъ» и «Турандот» открылись после пожара

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Рестораны «Пушкинъ» и «Турандот» открылись после пожара, который произошел накануне, 6 июля, сообщает ТАСС. В ресторанах можно забронировать столик, а также прийти без предварительной записи, так как на вечер много свободных мест.

Мы открыты, приходите. Можно и забронировать, и просто прийти. Сегодня на вечер пока еще свободных мест много, — сказали в кафе «Пушкинъ».

Сообщение о пожаре в здании на Тверском бульваре в Москве, где находятся «Турандот» и «Пушкинъ», поступило в МЧС вечером 6 июля. Из ресторана «Пушкинъ» эвакуировали около 100 посетителей и сотрудников ресторана. Огонь разгорелся на кровле здания, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

В МЧС сообщили, что в 20:43 горение было полностью ликвидировано. По данным ведомства, никто не пострадал. Движение по четной стороне в сторону Тверского бульвара было перекрыто из-за работы пожарной техники.

Ранее на севере Москвы произошел пожар в бизнес-центре «Ямская-Сити». Загорание наблюдалось на втором этаже, прибывшие на место спасатели провели эвакуацию людей из четырехэтажного здания. Несколько человек пострадали.