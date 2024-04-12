Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за погоды Власти Москвы призвали рестораны закрыть летние веранды из-за ветра

Московским ресторанам посоветовали закрыть летние веранды из-за усиления ветра в пятницу, 12 апреля, сообщили в Telegram-канале департамента торговли Москвы. В столице ожидаются дождь и порывы ветра до 17 метров в секунду.

От лица столичного департамента торговли и услуг просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, укрепить конструкции, закрыть зонты и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что к пятнице температура воздуха в Москве может опуститься до +10 градусов. Также, по его словам, к концу недели в столице ожидаются дожди и усиление ветра.

Несмотря на перепады температур, погода в Москве опережает календарь на неделю, добавил метеоролог. По его словам, из-за прихода атлантического тепла температурный фон в столичном регионе на 6–8 градусов выше климатической нормы.

По словам синоптика Михаила Леуса, летом температура воздуха в столице в среднем будет выше климатической нормы. Леус отметил, что также не стоит ожидать длительных дождей, потому что, по прогнозу, они будут интенсивными, но короткими. Такие дожди уже были в Подмосковье, когда 9 апреля за сутки выпало две трети месячной нормы осадков.