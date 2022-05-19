Ресторан Моргенштерна оштрафовали на 1,5 млн рублей Ресторан Моргенштерна в Москве оштрафовали на 1,5 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии

Ресторан Kaif Provenance на Большой Дмитровке в Москве, совладельцем которого является рэпер Моргенштерн (лицо, исполняющее функции иностранного агента), оштрафован на 1,5 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. Дела об административном нарушении были составлены по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, передаёт ТАСС. Всего из незаконного оборота инспекторы изъяли 926 бутылок.

Привлечены к административной ответственности, штраф — 1,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

Проверка в ресторане артиста прошла в ноябре 2021 года под видом выездного обслуживания. В ней участвовали сотрудники столичного департамента торговли и услуг совместно с департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Статья, по которой возбуждены дела против руководства заведения, предусматривает штраф в размере до 3 млн рублей.

Ранее компании Google пришлось заплатить 3 млн рублей штрафа за публикацию клипа Моргенштерна на YouTube. В ролике артист, по мнению полиции Набережных Челнов, пропагандирует употребление наркотиков. Также специалисты проверили татуировки рэпера. В итоге комиссия пришла к выводу, что на груди музыканта изображено растение, похожее на коноплю.