Решение чужих проблем довело «сотрудника ФСБ» до скамьи подсудимых Московский суд отправил под арест лжесотрудника ФСБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный суд отправил под арест до 21 июля обвиняемого, который выдавал себя за высокопоставленного сотрудника спецслужб, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Мужчину обвиняют в приготовлении к преступлению и покушении на него, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Постановлением Головинского районного суда города Москвы Чаниеву Идрису Абукаровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 21 июля 2024 года, — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый действовал с сообщниками. Он представлялся действующим сотрудником ФСБ и предлагал помощь в решении ряда вопросов. За свои услуги требовал вознаграждение.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик выполнил «задания» в игре и лишил мать 226 тысяч рублей. Женщина рассказала, что сын играл на своем телефоне, а затем перешел в мессенджер для общения с чат-ботом, который попросил сделать фото с ее банковского приложения за 10 тысяч бонусов в игре. Возбуждено дело по статье о мошенничестве.

В Санкт-Петербурге 66-летняя местная жительница отдала мошенникам более 10 млн рублей за «снятие порчи». Она переводила злоумышленникам деньги в течение месяца, а когда средства закончились, мошенники исчезли.