Решена судьба обвиняемой в мошенничестве переводчицы посольства Швейцарии Переводчица посольства Швейцарии получила 4 года условно по делу о мошенничестве

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Наталья Полуэктова

Басманный районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии условно бывшую переводчицу посольства Швейцарии в Москве Наталью Полуэктову, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Ее признали виновной в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, ущерб составил 4,5 млн рублей.

Назначить Полуэктовой наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, — огласила приговор судья.

Суд также постановил взыскать с Полуэктовой около 4,8 млн рублей. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Представители посольства Швейцарии написали на Полуэктову заявление в полицию в 2019 году. Это произошло после того, как переводчица обвинила дипломата Ива Россье в домогательствах.

Вскоре в отношении Полуэктовой возбудили уголовное дело. Следствие установило, что она незаконно оформила медицинские страховые выплаты, хотя лечебные процедуры на самом деле не проводила. Ущерб от ее действий составил 4,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали вице-мэра города Тулуна Иркутской области Елену Абрамову по подозрению в мошенничестве. В мэрии Тулуна прошли обыски. Вместе с Абрамовой задержаны еще несколько лиц, связанных с деятельностью бывшего мэра Юрия Карих.