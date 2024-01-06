Рэпера Vacio повторно задержали на выходе из спецприемника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэпер Николай Васильев (Vacio), который отбывал срок за появление на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой с одним лишь носком на гениталиях, был повторно задержан сразу после выхода из спецприемника. Ему снова вменяют мелкое хулиганство, сообщает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Музыкант накануне должен был выйти на свободу после 15 суток административного ареста, но сразу на выходе из изолятора был снова задержан. Он продолжает находиться в отделении полиции. Как рассказал источник «Осторожно Media», рэпера ждет новый суд по той же статье, что и раньше (мелкое хулиганство). Молодой человек оказал сопротивление сотруднику полиции, следует из карточки дела в Лефортовском районном суде Москвы.

Вчера за ним к спецприемнику подъехали сотрудники полиции и отвезли в отделение полиции, продержали до утра, а утром начали оформлять новое дело, — поделился собеседник.

Ранее стало известно, что Васильев не появился в намеченное время выхода из спецприемника. Музыкант должен был освободиться около 22:00 вечера в пятницу, 5 января, однако ожидавшие его журналисты этого не увидели. Правоохранители объяснили близким рэпера, что тот не мог никому позвонить, так как у него разрядился телефон.

22 декабря Vacio арестовали на 15 суток за хулиганство. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Позднее музыкант принес извинения за участие в скандальной «голой» вечеринке Ивлеевой в «такое тяжелое время для страны».