Рэпер Vacio вышел из спецприемника после второго ареста Рэпер Vacio вышел на свободу спустя 10 суток второго административного ареста

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Рэпер Vacio вышел из спецприемника, где отбывал 10 суток второго административного ареста, сообщает Telegram-канал Mash. Встречать освободившегося музыканта пришли адвокат, продюсер, друзья и родственники. Отмечается, что пришедшие опасались еще одного задержания, поэтому принесли с собой ряд необходимых вещей, в том числе теплую одежду.

По словам адвоката Николая Васильева, рэпер продемонстрировал хорошее поведение во время нахождения под арестом, правил не нарушал и сотрудникам не грубил. Юрист подчеркнул, что такая же ситуация наблюдалась и в первый раз.

Ранее стало известно, что адвокат Vacio ходатайствует об экспертизе в отношении певицы и ведущей шоу «Дом-2» Ольги Орловой. По его информации, именно она опубликовала в Сети видео с «голой» тусовки, из-за которой музыкант оказался под арестом. При этом отмечается, что сама Орлова избежала последствий после скандала.

После скандальной вечеринки в клубе «Мутабор» Vacio был отправлен под административный арест на 15 суток. По истечении срока он вновь был задержан на выходе из спецприемника. Полицейские обосновали второй арест Vacio, которого повторно посадили на 10 суток, тем, что он ругался матом на выходе из ОВД. По версии правоохранителей, музыкант не реагировал на требования остановить нецензурную брань около отделения полиции.