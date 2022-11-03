Водитель раздавившего такси грузовика уснул за рулем

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

27-летний водитель грузовика, накануне раздавившего легковое такси на улице 1905 года, мог уснуть за рулем, поскольку не спал трое суток, сообщает РЕН ТВ. Мужчину доставили в Таганский районный суд Москвы и просят арестовать до 3 января, он признал вину и не возражает против заключения под стражу. В результате ДТП погибли водитель такси и севшая в него за несколько секунд до аварии пассажирка.

Известно, что он уснул за рулем, так как не спал трое суток, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал столичного дептранса опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. В результате ДТП в центре Москвы погибли пассажир и водитель такси, погибшей оказалась 34-летняя врач-нефролог. По данным СМИ, за рулем грузовика находился гражданин Белоруссии, который после столкновения скрылся с места происшествия, но был задержан.

Впоследствии сообщалось, что за грузовиком подозреваемого числится свыше 100 штрафов, также автомобиль является участником еще трех аварий. Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский предположил, что устроившему смертельное ДТП может грозить до 15 лет лишения свободы. Координатор общественного движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов сказал, что причиной ДТП в Москве на улице 1905 года могли стать отказавшие тормоза. Эксперт отметил, что водитель грузовика также мог «проспать» момент аварии. Автоюрист Дмитрий Славнов допустил, что водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения.