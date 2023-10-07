Москвич упал с электросамоката и умер через три месяца в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина получил серьезные травмы после падения с электросамоката в Москве, а спустя три месяца умер в больнице, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Правоохранители начали проверку по данному факту.

По данным телеканала, москвич упал с электросамоката на Гурьевском проезде еще в июле. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа и гематомами. Однако медики оказались бессильны, и спустя три месяца мужчина скончался от травм.

5 октября он умер в больнице, — заявил собеседник канала.

В конце сентября мужчина погиб после падения с электросамоката в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Причина смерти 51-летнего гражданина устанавливается.

4 сентября в Мытищинском городском округе Подмосковья 15-летний подросток разбился на электросамокате. Он приехал в гости к друзьям из Москвы и выпросил у них транспортное средство, чтобы покататься. Ребенок сильно разогнался, не справился с управлением и врезался в дерево. Он скончался по дороге в больницу.

До этого сообщалось об одном инциденте с электросамокатом в Москве. Сотрудник службы доставки сбил на нем шестилетнего ребенка и скрылся с места происшествия. Ребенку понадобилась помощь медиков. Его мать рассказала, что курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал.