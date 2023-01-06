Инструктор в московском тире выстрелил женщине в лицо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из московских тиров инструктор случайно выстрелил женщине в лицо из пневматического оружия, передает РЕН ТВ. По информации канала, пуля повредила женщине губы, кроме того, у нее выбит зуб. В результате инцидента пострадавшую доставили в больницу.

Журналисты канала отмечают, что инцидент произошел в ТРК MARi. Инструктор перезаряжал пневматическое ружье и передавал оружие в руки 48-летней женщине. В этот момент и произошел случайный выстрел.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

В октябре полицейский получил ранение во время занятий по стрельбе в тире, о чем сообщила пресс-служба МВД России. Пострадавший — сотрудник Управления международного сотрудничества ведомства. Мужчину госпитализировали.

Ранее мужчина выстрелил из ракетницы в лицо 14-летнему мальчику на западе Москвы. Подросток получил ожог роговицы, рваную рану скулы и перелом носа. Его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего ведется проверка. Инцидент произошел 1 января на Беловежском пруду в Москве. Подросток кинул под ноги девочке фейерверк, это заметил ее отец. Он направил ракетницу в лицо мальчику и выстрелил. О состоянии его дочери не сообщается.