РЕН ТВ: два такси с пассажирами столкнулись из-за массового ДТП на МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП с участием грузовых автомобилей на МКАД стало причиной столкновения двух такси с пассажирами, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале. По имеющимся данным, никто из ехавших в этих автомобилях серьезно не пострадал.

По информации очевидцев, авария произошла, когда один грузовик подрезал второй, что спровоцировало столкновение машин такси.

Ранее московский Департамент транспорта сообщил, что массовое ДТП произошло на внутренней стороне 21-го километра МКАД. В результате движение по внутренней стороне кольца было перекрыто. По имеющимся данным, в аварию попали несколько легковых и грузовых автомобилей, точное число не называлось. О пострадавших не сообщалось. В настоящее время движение восстановлено в полном объеме.

Также сообщалось о массовой аварии на участке трассы М-4 «Дон» в Тульской области. По данным регионального УМВД столкнулись 14 автомобилей, из-за чего образовалась многокилометровая пробка. Уточнялось, что водители двигались медленно в связи с плохими погодными условиями, поэтому в аварии никто не пострадал. В ДТП попали как грузовые, так и легковые автомобили.

Кроме того, семь человек ранее пострадали в результате столкновения школьного автобуса и автомобиля в Нефтекамске. Инцидент произошел на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Представители пресс-службы МЧС отметили, что автобус с детьми столкнулся с автомобилем Lada Largus. В салоне автобуса находились 10 детей в возрасте от 13 до 14 лет, а также один сопровождающий.