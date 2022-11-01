РЕН ТВ: бизнесмена ограбили более чем на 28 млн рублей в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РЕН ТВ сообщает, что в Москве предпринимателя ограбили на сумму свыше 28 млн рублей. По информации телеканала, ограбление произошло на Ленинском проспекте. При этом имя бизнесмена не уточняется.

РЕН ТВ отмечает, что перед ограблением предприниматель оставил ключ от квартиры на охране. Журналисты телеканала узнали, что бизнесмен занимается перепродажей телефонов и машин. Украденные деньги находились у него в рюкзаке.

Ранее стало известно, что герой сериала «Улицы разбитых фонарей», актер Андрей Божанов попытался ограбить банк в Санкт-Петербурге. Артист не собирался забирать деньги, он всего лишь хотел попасть под стражу, чтобы не платить кредиторам. Но в итоге на него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

До этого в Ижевске сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося ограбить ломбард с помощью игрушечного пистолета. По информации следователей, это 45-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение. Момент неудавшегося ограбления попал на видео.

28 августа нападающего «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга ограбили у него дома. Как минимум четыре человека проникли в сад у жилища футболиста, после чего избили спортсмена. Грабители открыли сейф и забрали из него драгоценности, а затем скрылись на автомобиле.