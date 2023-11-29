Ремонтника из Москвы заподозрили в подготовке теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего ремонтника по подозрению в подготовке террористического акта, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, мужчина был задержан за мелкое хулиганство и выпущен из спецприемника через 10 дней, однако на выходе его задержали снова, уже по делу о теракте.

Источники канала утверждают, что Черемушкинский районный суд арестовал задержанного мужчину, ранее работавшего машинистом в РЖД. Предполагается, что он занимался подготовкой террористического акта вместе с неустановленной группой лиц. Подробности дела не раскрываются, однако известно, что задержанный ранее уже был фигурантом уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ России пресекли попытку совершить государственную измену. По данным Центра общественных связей ФСБ, жителю Санкт-Петербурга объявили предостережение из-за попытки вступить в одно из украинских военизированных объединений. При этом в ведомстве не уточнили, о какой именно группировке идет речь. Отмечается, что в случае нарушения закона мужчине бы грозило вплоть до пожизненного лишения свободы.