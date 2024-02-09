Ректор СПбГУ станцевал на выставке «Россия»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев попал в кадр танцующим на выставке «Россия», видео публикует Telegram-канал «Ротонда». Кропачев накануне отмечал на ВДНХ 65-й день рождения и 300-летний юбилей вуза.

После официальных выступлений о «мудрейшем решении Петра создать сразу же и академию, и университет, и гимназию» на стенде устроили конкурсы и танцы, сообщает «Фонтанка». Энергичность главы СПбГУ впечатлила школьницу из Томска, она написала в соцсетях, что смогла пообщаться с Кропачевым и сфотографироваться.

В комментариях ректора в основном поддержали. Одна из пользовательниц соцсетей объяснила эмоции Кропачева тем, что он «вице-губернатором будет, вот и танцует, <...> вот и радость».

Ранее певица Полина Гагарина станцевала на кресле на шоу «Голос», когда ей удалось заполучить в команду одного из перспективных участников. Речь идет о 26-летнем петербуржце Богдане Шувалове. Участник остановил свой выбор на Гагариной, что вызвало у нее бурю эмоций. Она сначала станцевала на сцене, а затем забралась на судейское кресло и продолжила перформанс.