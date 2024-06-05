Ректор крупного российского вуза ответил на слух о досрочной отставке Ректор РГГУ заявил, что не получал распоряжений о досрочном уходе с поста

Фото: rsuh.ru

Александр Безбородов

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов заявил, что не получал распоряжений от Минобрнауки насчет досрочного ухода с поста. Контракт с учебным заведением заключен до ноября 2024 года, отметил он в разговоре с РИА Новости. В пресс-службе вуза подтвердили, что слух о скорой смене руководителя не соответствует действительности.

Раньше его [контракта] окончания уйти планов нет, дальше уже — как решит университет, — сказал Безбородов.

Сегодня появилась информация, что Безбородов досрочно уйдет с должности ректора. По словам четырех источников, вуз может возглавить «опытный федеральный чиновник». Одной из ключевых причин перемен назвали ухудшение показателей университета. Так, в 2023 году он занял 54-е место из 100 лучших вузов страны по данным рейтинга агентства RAEX. При этом в 2021-м вуз был на 45-й строчке.

В апреле вокруг РГГУ разгорелся скандал из-за философа Ивана Ильина, оправдывавшего фашизм. Студенты требовали убрать его имя из названия учебно-научного центра при вузе. При этом мысли философа неоднократно цитировал президент РФ Владимир Путин, а самого Ильина называл одним из самых близких ему философов.

Глава центра философ Александр Дугин выразил мнение, что к инциденту в РГГУ причастны спецслужбы Запада. В свою очередь член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что переименовывать центр нет надобности, но сам бы не стал бы называть в честь Ильина ни одно заведение.