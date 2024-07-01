Рекордная жара в Москве, ураган в Питере: что с погодой, чего ждать в июле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

1 июля принесло в Москву мощнейшую тепловую волну, а по Санкт-Петербургу прошелся ураган. Сильные ли разрушения, что происходит с погодой, когда она придет в норму?

Что происходит в Санкт-Петербурге, большие ли разрушения

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что 1 июля город попал в теплый сектор циклона «Аннели». Температура воздуха днем достигла +33,2, перекрыв рекорд в +31,9 градуса, установленный в 2022 году.

За экстремальной жарой последовало резкое похолодание, ливень, град, грозы в Петербурге и Ленобласти. Около 19 часов мощный ураган накрыл несколько районов Петербурга. В МЧС предупредили, что ветер усилится до 27 м/с. По информации пресс-службы Западного скоростного диаметра, порывы ветра в центральной части на автотрассе достигают 31 м/с, что соответствует 11-балльному шторму. Разрешенную скорость на трассе снизили до 60 км/ч.

Аэропорт Пулково из-за экстремально тяжелых погодных условий перестал принимать самолеты, рейсы разворачивают на запасные аэродромы. Режим «гроза над аэродромом» действовал около получаса в Пулково, за это время три самолета ушли на запасные аэродромы.

СМИ Северной столицы сообщают о различных мелких разрушениях по городу. На 2-й Советской улице кровля крыши рухнула на машину, также крыши домов срывает в Московском районе. В соцсетях расходятся видео с мусорными баками, которые гонит ветер, заставляя таранить припаркованные автомобили. На станции метро «Звездная» мощный ветер поднял песок со строек. Около станции метро «Черная речка», а также на Суворовском проспекте ветер повалил деревья на автобусные остановки. Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что ураган снес сразу несколько светофоров на Русановской улице, один из них упал на «лазурный» автобус и разбил окно. По предварительным данным, пострадавших нет.

Telegram-канал Readovka сообщил, что в одном из районов города видели редкую шаровую молнию.

В Невском районе в районе проспекта Большевиков ветер повалил строительный кран. Информация о пострадавших уточняется. По данным «Фонтанки», в результате падения дерева на проспекте Гагарина погибла женщина. Она получила несовместимые с жизнью травмы головы.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что на фоне урагана проходил матч дублей «Зенита» и «Спартака» в академии петербургского клуба. На поле стал летать инвентарь, футболистам пришлось ждать, пока не утихнет ливень. Позже игра была возобновлена, в матче счет 1:2.

«Значительного похолодания на этой неделе нет, хотя осадков очень много, практически каждый день они будут наблюдаться. Фон температуры воздуха сохранится в диапазоне +20–25», — предупреждает синоптик Колесов.

Что за аномальная жара в Москве

2 и 3 июля в Москве могут стать самыми жаркими в XXI веке, а возможно, и за всю историю наблюдений, отмечает главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Июнь также стал в среднем самым жарким с 1879 года.

«Ждем максимальную температуру воздуха в пределах 32–34 градуса. В XXI веке в эти дни так жарко еще не было! Абсолютный максимум 2 июля (+31,9) отмечен в 1890 году, а 3 июля (+32,2) в 1917», — указывает Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с NEWS.ru предупредил, что на неделе ожидается «очень однородная погода». Пик жары придется на среду и четверг.

«Ожидается 33–35 градусов. Это супержаркая погода. Температура близка к рекордам, есть вероятность, что они будут побиты. Это сильная, аномальная жара, которая опасна и вредна для человека», — подчеркнул Вильфанд.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждает, что июль в Москве и Московской области будет очень жарким.

«Июль ожидается на 1,5–2,0 градуса теплее нормы, причем с большей положительной аномалией в начале месяца и с меньшей к концу. А вот осадков будет меньше положенного на 20–30%», — указывает Леус.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит с погодой в России, когда она нормализуется

Синоптики связывают рекордные тепловые волны в Северном полушарии с Эль-Ниньо, сложным циклическим климатическим явлением, которое связано с перераспределением колоссальных масс воды и воздуха, которые перегревает Солнце в восточной части Тихого океана. По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО), вскоре Эль-Ниньо («мальчик») может смениться своей противоположностью под названием Ла-Нинья («девочка»), при котором воды в экваториальной части Тихого океана, напротив, становятся аномально холодными, изменяя распределение воздушных масс. Эксперты ВМО считают, что вероятность наступления Ла-Нинья в июне — августе составляет 50%, июле — сентябре 60%, августе — ноябре 70%. При этом есть шанс, что Ла-Нинья просто не придет — эти явления наступают не каждый год.

«Глобальное потепление в России происходит в 2,7 раза быстрее, чем в среднем по земному шару. А при более высокой температуре интенсивность гидрологического цикла увеличивается: испарение, образование облаков и выпадение осадков. В условиях более теплого климата все это происходит более интенсивно Температура будет расти. Соответственно, число различных погодных аномалий, не только дождей, но и, скажем, ветров, волн тепла, долгих периодов жаркой погоды будет увеличиваться. По статистике Росгидромета, если сравнивать с концом прошлого века, число неблагоприятных погодных явлений за год выросло, по крайней мере, вдвое», — заявил KP.RU климатолог Андрей Киселев.

Заместитель директора Института физики атмосферы РАН академик Владимир Семенов рекомендовал «Российской газете» с осторожностью относиться к прогнозам, связанным с чередованием Эль-Ниньо и Ла-Нинья, вероятность ошибки высока для тех широт, в которых находится Россия. Предполагается, что Эль-Ниньо способен вызывать длительные блокирующие антициклоны в Северном полушарии — например, когда на европейской территории России неделями стоит жара, а за Уралом холодно, и наоборот. Во время Ла-Нинья в северные широты приходят более суровые, снежные зимы.

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