Рекламщикам запретили наносить QR-коды на билборды в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент СМИ и рекламы города Москвы запретил распространителям наружной рекламы использовать QR-коды на билбордах, остановках общественного транспорта, а также на прочих конструкциях, передает РБК со ссылкой на факсограмму, которую ведомство разослало рекламораспространителям. В ней утверждается, что такой запрет обусловлен возможностью содержания в QR-кодах информации, нарушающей закон «О рекламе». Также отмечается, что в условиях участившихся атак хакеров и взломов информационных систем проблема использования QR-кодов стала особо актуальной.

Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства о рекламе влечет за собой административную ответственность, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что россияне в разных городах заметили уличные баннеры, призывающие голосовать на выборах президента РФ против Владимира Путина. Представитель одного из операторов наружной рекламы Ирина Цеплинская заверила, что изначально QR-коды на щитах с надписями «Россия, с Новым годом» и «Россия, все обязательно получится» отсылали к новогоднему конкурсу.

8 декабря зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил о необходимости запретить россиянам делать рекламные интеграции в запрещенных соцсетях, в том числе в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что особенно странно, когда запрещенным компаниям платят российские организации с госучастием.