Mash: рекламная вывеска пробила голову москвичке на Маломосковской улице

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что рекламная вывеска пробила голову 44-летней женщине на севере Москвы. По данным Telegram-канала, сейчас медики оказывают ей первую помощь.

Как пишет Mash, конструкция упала на голову женщине на Маломосковской улице. Пострадавшая не потеряла сознание и смогла самостоятельно вызвать скорую помощь. По данным канала, медики предварительно диагностировали ей черепно-мозговую травму и ушибы тела.

На прошлой неделе сообщалось, что генерал-лейтенант Николай Зленко, ранее работавший военным атташе Советского Союза в Соединенных Штатах, госпитализирован в одну из больниц Москвы после падения с эскалатора. 78-летнего мужчину толкнули, когда он спускался вниз в торговом центре. Медики диагностировали у него обширные гематомы и множественные ушибы.

До этого стало известно, что в подмосковном Королеве пенсионерка провалилась в шахту лифта с высоты третьего этажа, сломав позвоночник и ноги. Женщина при входе отвернулась и не заметила, что кабины лифта нет. В результате она упала на крышу подъемника. Врачи также диагностировали у нее травму головы. Состояние пострадавшей, которая также получила травмы головы, оценили как тяжелое.