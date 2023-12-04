Рейс Москва – Нижнекамск задержался на два часа из-за проблем с двигателем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Самолет рейса Москва — Нижнекамск уже более двух часов не может вылететь из аэропорта Шереметьево, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам капитана воздушного судна, задержка произошла из-за неисправности двигателя.

Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот» со 180 пассажирами на борту должен был отправиться в Нижнекамск в 22:40. Однако вылет перенесли на два часа ночи. Пассажир опубликовал видео из салона — видно, что обстановка спокойная, а за окном сотрудники аэропорта проводят какие-то работы.

Из-за погодных условий в Шереметьево ожидают вылета еще два рейса — до Череповца и Челябинска. Всего во всех столичных аэропортах отменено два рейса и задержано 17.

Ранее пассажирам рейса из Москвы в Петербург пришлось проходить повторную проверку из-за неудачной шутки про бомбу. Инцидент произошел в аэропорту Внуково, когда пассажиры уже расселись в салоне и ожидали вылета.

До этого самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Иркутска в Москву, вынуждено сел в Сыктывкаре. По данным канала, причиной случившегося стала драка на борту, которую устроили два пассажира. После посадки командир судна вызвал скорую и полицейских. Уточняется, что другие пассажиры пытались разнять дебоширов, но безуспешно.