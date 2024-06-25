Рейд по самокатчикам в Москве выявил более 10 тысяч нарушителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве за прошедшие выходные выявили более 10 тысяч нарушений среди владельцев самокатов и велосипедов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Нарушителям выписали штрафы.

Уточняется, что сотрудники полиции провели специальную операцию по контролю за самокатами. По результатам ее работы было зафиксировано более 4,6 тысячи нарушений среди пользователей электросамокатов. Кроме того, около 3,6 тысячи протоколов были составлены в отношении курьеров и служб доставки, а еще 2,2 тысячи нарушений были выявлены среди велосипедистов.

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее заявил, что в России необходимо создать надзорное подразделение, которое будет следить за соблюдением самокатчиками ПДД. Свою инициативу о формировании «электросамокатной полиции» он направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

А депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что создание «электросамокатной полиции» в России является нерациональной идеей. Парламентарий подчеркнул, что, если идти по такому пути, нужно отдельно создавать автомобильно-грузовое подразделение, а также пассажирское и пешеходное.