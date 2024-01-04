Red Wings объяснила задержку рейса из Москвы в Шри-Ланку Red Wings объяснила задержку рейса в Шри-Ланку обеспечением безопасности полетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейс Red Wings в Шри-Ланку был задержан для обеспечения безопасности полетов, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Там отметили, что несколько пассажиров отказались от полета, идет процесс снятия их багажа.

Для обеспечения безопасности полетов рейс WZ3077 Москва — Хамбантота был задержан. Пассажирам были предоставлены вода и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами. Желающим пассажирам с детьми был также предоставлен проход в бизнес-зал, — сообщили в авиакомпании.

Там добавили, что после получения необходимых заключений о технической исправности самолета было принято решение о посадке пассажиров. В авиакомпании делают все возможное, чтобы доставить их к месту назначения, пояснили там.

Ранее стало известно, что в подмосковном аэропорту Жуковский 400 человек более 12 часов ожидали вылета в Шри-Ланку. При этом пассажиры пожаловались, что представители авиакомпании Red Wings не дали каких-либо разъяснений о задержке рейса.

Они рассказали, что сначала их посадили в «совершенно убитый» самолет, а затем попросили выйти из него. Из-за задержки рейса им раздали горячее питание. Некоторые обратили внимание, что боксы с едой датированы сентябрем 2023 года. Спустя 13 часов пассажиров посадили в самолет, но лайнер так и не отправился в путь. Сейчас на борту работают пограничники с кинологической службой.