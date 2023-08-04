Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже на улице Снайперская в Москве, сообщает столичная прокуратура. По предварительной информации, в момент происшествия дома находилась родственница ребенка, которая отвлеклась и не увидела, что он оперся на москитную сетку. Ребенка госпитализировали.

Ребенок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и, опершись на москитную сетку, выпал из окна. На момент инцидента в квартире находилась родственница, которая отвлеклась, — говорится в сообщении.

Дело взяла на контроль Перовская межрайонная прокуратура.

Ранее в Екатеринбурге на улице Белореченской трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и остался жив. Как рассказали очевидцы, некоторое время они не могли найти родителей пострадавшего. Взрослые заметили отсутствие ребенка только спустя полчаса после того, как его под окнами обнаружили соседи.

21 июля житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна малолетнюю девочку. Во время происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок выжил и был доставлен в больницу с травмами.