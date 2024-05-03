Ребенку сломали позвоночник, чтобы освободить качели для других детей Москвички сломали ребенку позвоночник, чтобы освободить качели для своих детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Две женщины сломали позвоночник ребенку, который не хотел освобождать качели для их детей, сообщает Telegram-канал «Сапа». Случай произошел в Москве в Таганском парке.

Москвички гуляли с детьми и захотели прогнать с площадки десятилетнего мальчика, который качался на качелях и не желал уступать место. Тогда одна из родительниц начала стаскивать его силой, затем к ней присоединилась и вторая женщина.

Вместе они оторвали мальчика от поручней и повалили его на землю, в этот момент ребенок почувствовал резкую боль в спине. Школьника доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где у него диагностировали переломы стопы и грудного позвонка, а также ушиб копчика.

Ранее кролик прокусил палец годовалой девочке из Петербурга в контактном зоопарке в Новгородской области. Ребенка пришлось доставить в больницу. Сейчас малышка находится в травматологическом отделении, в котором, по информации специалистов, проведет ближайшие дни. Как отметил детский хирург клиники Артем Косулин, рану обработали должным образом, было сделано все необходимое, чтобы предотвратить появление инфекций. По его словам, к счастью, кролик был из зоопарка, у него есть все необходимые прививки, в том числе от бешенства.