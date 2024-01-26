Реанимобиль застрял в сугробах по пути к умирающему пациенту Реанимобиль не доехал к умирающему в Лесном Городке пациенту из-за сугробов

Реанимационный автомобиль с медиками не смог быстро приехать на срочный вызов в Лесной Городок к женщине, которой была необходима реанимация, по пути транспортное средство застряло в сугробах, сообщает издание MSK1.ru. Пациент скончалась вечером 25 января до приезда врачей.

Автомобиль в медиками удалось вытащить из сугробов с помощью спасателей. Как пишет издание, администрация городского округа Одинцово подтвердила, что женщина умерла по причине неубранного снега. Чиновники объяснили это тем, что автомобиль скорой помощи забуксовал в снегу и сжег сцепление.

Снегоуборочная техника заехала во дворы Лесного Городка спустя четыре часа после трагедии, уточняет издание.

Ранее врачам скорой помощи на Сахалине пришлось добираться к жителю садово-некоммерческого товарищества в сопровождении снегохода. Медики сквозь снежную бурю спешили помочь мужчине, которого парализовал инсульт. Проехать к пациенту врачам не получилось, поскольку автомобиль увяз в снегу. Им помогли сотрудники МЧС на снегоболотоходе. Пациента быстро госпитализировали и провели ему успешную операцию.

24 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что высота снежного покрова в Москве достигла 40–48 см, превысив норму в полтора раза. По словам синоптика, зимы с таким количеством снега являются редкостью.