РБК сообщил о новом деле о госизмене в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РБК сообщил, что в России возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК) против С.А. Арчакова. По данным канала, он может получить солидный срок, вплоть до пожизненного. Фабула дела неизвестна, как правило, процессы по госизмене закрыты.

В РБК узнали, что меру пресечения фигуранту Мещанский суд столицы изберет 19 апреля, обвинение требует взять обвиняемого под стражу.

Общее число осужденных за действия против безопасности и основ конституционного строя государства в России увеличилось с 668 в 2022 году до 862 — в 2023 году. По данным РБК, рост связан с увеличением количества обвинительных приговоров по обвинениям в шпионаже, госизмене и другим статьям.

Ранее Верховный суд России отменил решение апелляции по делу 71-летнего ведущего научного сотрудника Центрального аэрогидродинамического института Валерия Голубкина по делу о госизмене. Ученый осужден на 12 лет пребывания в колонии строгого режима. Свою вину физик отрицает.

Мосгорсуд признал Голубкина виновным по ст. 275 УК РФ и назначил ему наказание. Ученый обжаловал этот приговор, однако Первый апелляционный суд оставил его в силе. После нынешнего решения Верховного суда Голубкин останется под стражей, однако его приговор будет считаться не вступившим в силу до нового решения Первого апелляционного суда.