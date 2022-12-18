РБК: дорогие рестораны Москвы сообщили о почти 100% брони в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К середине декабря столики на новогоднюю ночь в некоторых премиальных ресторанах Москвы оказались полностью забронированы, сообщила основательница агентства «Аппетитный маркетинг» (сотрудничает с «Рестораны Раппопорта», 2Maison Dellos, Novikov Group) Мария Тюменева, а также сами представители ресторанов. В разговоре с РБК она подчеркнула, что в части ресторанов премиум-класса столики оказались заняты на 70–90%.

У ресторатора Александра Раппопорта, как уточняет агентство, в Новый год будут работать три ресторана: из них два — «Dr. Живаго» и Beluga — забронировали почти на 100% еще в начале декабря. В Pavillion на Патриарших прудах, где празднование Нового года пройдет впервые, еще осталось около 30% свободных мест.

Совладелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers (Vasilchuki Chaihona № 1, фудмолл «Депо», рестораны Ruski и Birds в «Москва-Сити») Алексей Васильчук рассказал о том, что в его ресторанах, которые будут работать в новогоднюю ночь, клиенты забронировали почти 80% столиков. В Ruski «места почти распроданы», а загрузка Birds составляет 90%.

80% мест оказались заняты в премиальном ресторане «Москва-Сити» Sixty, а караоке-бар City Voice забронирован на 65–70%. Клиенты также заказали бронь практически на 100% мест в Mercedes Bar, а в заведениях Patriki и Ava забронировано пока 30–40%.

По словам председателя координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова, в тех ресторанах, где владельцы сильно подняли цены, остались свободные места. При этом, как утверждает Миронов, в ресторанах, в которых проведена незначительная ценовая корректировка, забронированы почти все столы.

Ранее адвокат Денис Широков рассказал, что если у клиентов нет возможности расплатиться по счету в ресторане, им следует обратиться к администрации заведения и договориться об отсрочке оплаты. Если человек попал в такую ситуацию случайно, к примеру, забыв деньги или карту дома, ему могут пойти навстречу, объяснил эксперт. По его словам, для этого потребуется написать расписку со сроком погашения долга.