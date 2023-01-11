Разгуливавшую голой москвичку с ножом отправили в психиатрическую клинику

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

На востоке Москвы заметили женщину, разгуливавшую в подъезде дома в обнаженном виде и с ножом в руках, пишет «360». По словам одного из жильцов, это не первый случай такого поведения его соседки — женщина и ранее выходила в подъезд, угрожая жителям ножом и крича на них. Источник добавил, что женщине чуть более 50 лет, и она состоит на учете в психдиспансере. В результате инцидента неадекватную соседку увезли в психиатрическую клинику, уточнило издание.

Она состоит на учете в психдиспансере. Ей где-то 52-53 года. Она часто выходит в подъезд, кричит на всех, угрожает ножом. Однажды и вовсе открыла дверь в свою квартиру, демонстративно испражнилась в тазик, затем выплеснула наружу, — рассказал источник.

Несмотря на то, что «больная» состоит на учете в психдиспансере, вряд ли ее там лечат, рассказал житель дома. Он добавил, что к женщине иногда приходит ее сестра, но она также не вызывает доверия.

Ранее депутат Нина Останина выступила с инициативой ставить на отдельный учет в СК России тех, кто состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Тем самым она отреагировала на предложение депутата Госдумы Константина Затулина провести консультации по вопросу о восстановлении в стране смертной казни после трагедии в Ижевске. По ее мнению, это несвоевременный вопрос, поскольку сейчас люди и так напуганы, а чтобы возвращаться к идее смертной казни, нужно обеспечить защиту граждан.