Раздавившего такси водителя КамАЗ арестовали на два месяца Суд в Москве арестовал на два месяца раздавившего такси водителя КамАЗ

Фото: АГН «Москва»

Суд в Москве арестовал на два месяца водителя КамАЗ, раздавившего машину такси на улице 1905 года, передает корреспондент РЕН ТВ из здания суда. Водитель грузовика полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Он пробудет в следственном изоляторе до 2 января.

Как передает корреспондент РИА Новости, водитель грузовика признался, что в ночь перед происшествием выпивал, в результате чего уснул за рулем и совершил наезд на такси.

Ранее Telegram-канал столичного дептранса опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. В результате ДТП в центре Москвы погибли пассажир и водитель такси, погибшей оказалась 34-летняя врач-нефролог. По данным СМИ, за рулем грузовика находился гражданин Белоруссии, который после столкновения скрылся с места происшествия, но был задержан.

Впоследствии сообщалось, что за грузовиком подозреваемого числится свыше 100 штрафов, также автомобиль является участником еще трех аварий. Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский предположил, что устроившему смертельное ДТП может грозить до 15 лет лишения свободы.

Координатор общественного движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов сказал, что причиной ДТП в Москве на улице 1905 года могли стать отказавшие тормоза. Эксперт отметил, что водитель грузовика также мог «проспать» момент аварии. Автоюрист Дмитрий Славнов допустил, что водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения.