Разбитые после атаки дронов ВСУ витрины магазина в Москве попали на видео

Фото: АГН «Москва»

Витрины магазина на Комсомольском проспекте в Москве пострадали в результате атаки украинских дронов, произошедшей утром 24 июля, сообщает РБК. На кадрах, опубликованных изданием в Telegram, видно, что стекла были разбиты, тротуар усыпан осколками. Отмечается, что подход к магазину был огражден лентой. Также повреждения получили верхние этажи бизнес-центр на проспекте Лихачева.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее пообещал оперативно устранить последствия атаки дронов. По его словам, взрывом беспилотников выбило окна в домах на Комсомольском проспекте. Горожанам окажут помощь в их замене.

Беспилотные летательные аппараты атаковали российскую столицу примерно в 4 часа утра. По данным Министерства обороны РФ, атака проводилась с использованием двух дронов, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Ответственной за произошедшее ведомство назвало Украину. Пострадавших в результате атаки нет. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала случившееся актом международного терроризма.