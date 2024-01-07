«Раз в 10 лет»: москвичам сообщили о редком погодном явлении на Рождество Синоптик Тишковец сообщил, что в Москву пришли рождественские морозы до –25

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москву пришли рождественские морозы, какие бывают раз в 10 лет, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 7 января температура воздуха в столице опустилась до минус 25, что на 12 градусов ниже климатической нормы.

Такие рождественские морозы в Москве бывают один раз в 10 лет! Под утро в Москве на базовой метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра показал −24,2, на Балчуге — −22,4, МГУ — −23,3, в Тушино — –25,3, что на 12 градусов ниже климатической нормы, — отметил синоптик.

Тишковец добавил, что морозы пришли и в Подмосковье. Он уточнил, что холоднее всего в Клину, где мороз достиг минус 30,4 градуса. Эксперт добавил, что холода сохранятся и грядущей ночью, а потепления стоит ждать с 8 января.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе установилась «сибирская погода». По его данным, температура воздуха в столице на 17–20 градусов ниже нормы.

До этого из-за аномальных морозов в небе над Москвой было зафиксировано редкое атмосферное явление — ледяные иглы. Тишковец объяснял, что это твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. По его словам, они не опасны для человека.