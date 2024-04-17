Раввин рассказал о ликвидации террориста около синагоги в Москве РИА Новости: в Москве у синагоги в Отрадном ликвидирован террорист

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около синагоги «Даркей Шалом» в Москве ликвидирован планировавший теракт мужчина, в помещении проводили оперативные мероприятия, сообщил РИА Новости руководитель общины в столичном Отрадном раввин Довид Карпов. Попытку теракта пресекла ФСБ.

По данным службы, у синагоги в столице проводил разведку уроженец одной из стран Средней Азии. В марте ФСБ также сообщала о предотвращении нападения террористов на синагогу в Москве.

Мне сообщили знакомые, что задержание проходило на Березовой аллее, — рассказал раввин Карпов.

Дома по Березовой аллее расположены в 20-30 минутах ходьбы и нескольких минутах езды от синагоги. По словам Карпова, в синагогу приезжали правоохранители, интересовались камерами, проводили оперативные действия и расспросы.

Представитель службы охраны уточнил, что это произошло «примерно дней пять назад», правоохранители провели инструктаж и посмотрели видеозаписи с камер наблюдения. Раввин отметил, что в марте у террористов обнаружили карту, «на которой точкой была отмечена наша синагога». По его словам, на этот раз правоохранители не говорили о планировавшемся теракте, так как «в этом нет необходимости» и «была очень оперативная информация».

Ранее в ФСБ проинформировали об уроженце Средней Азии, который планировал нападение на столичную синагогу. По данным ведомства, он рассчитывал совершить теракт во время массового скопления людей.