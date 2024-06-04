Расстрел автобуса в Москве 4 июня: есть ли жертвы, пойман ли преступник

Фото: t.me/moscowproc*

Стрельба в московском районе Бибирево у ТЦ «Маркос Молл» в районе улицы Костромская началась около часа назад, сообщил очевидец происшествия в беседе с NEWS.ru. Какие последние новости об этом известны?

Что произошло в Бибирево

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия у ТЦ «Маркос Молл», в результате чего пострадали как минимум два человека.

«Неизвестный открыл стрельбу из пневматической винтовки в Бибирево у ТЦ „Маркос Молл“ в районе улицы Костромская. На месте полиция, улицы частично перекрыты. По данным источника, два человека ранены: госпитализирована девушка, мужчина самостоятельно обратился в травмпункт. Очевидцы говорят, что неизвестный стрелял по общественному транспорту из окна дома. Стрелка ищут», — говорится в публикации.

По данным Mash, пострадавшими стали мужчина и девушка, а улица Костромская частично перекрыта.

«Пострадали два человека — девушка и мужчина. Первую госпитализировали, второй самостоятельно добрался до травмпункта. Стрелка ищут. Местные жители говорят, улица частично перекрыта», — пояснили авторы.

Что рассказал очевидец происшествия

Один из жителей Бибирево в беседе с NEWS.ru пояснил, что неизвестный открыл стрельбу около часа назад. Предположительно, огонь велся из дома номер 6 на Костромской улице.

«Стрельба началась примерно час назад. Из соседнего дома (номер 6. — NEWS.ru) кто-то начал стрелять по проезжавшему мимо автобусу. Он сейчас стоит на остановке, в автобусе разбиты окна», — рассказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, на место происшествия приезжала бригада медиков и госпитализировала пострадавших.

«Приезжала скорая, забирала раненых людей. Полицейские оцепили улицу. Ищут преступника. Как я понял, он скрылся в одном из соседних домов», — резюмировал очевидец.

Как отреагировала московская прокуратура

В пресс-службе прокураторы Москвы заявили, что неизвестный мужчина произвел выстрелы по общественному транспорту и двум прохожим из окна одной из квартир.

«По предварительным данным, в результате выстрелов, предположительно, из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома двум прохожим — мужчине и женщине — потребовалась медицинская помощь. Также выстрелы были в сторону общественного транспорта», — сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также установление лица, осуществившего выстрелы, и привлечение его к установленной законом ответственности держится на контроле прокуратуры.

По информации столичного департамента транспорта, никто из пассажиров автобуса не пострадал.

«В результате инцидента на Костромской улице, в районе дома 70к1 на Алтуфьевском шоссе, незначительно повреждены элементы остекления транспортного средства. Пострадавших среди пассажиров транспорта нет, все люди в безопасности. На данный момент перекрыт участок на Костромской улице. На месте работают оперативные службы города», — заявили в пресс-службе ведомства.

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