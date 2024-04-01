Раскрыты странные совпадения в день гибели певца при теракте в «Крокусе» Мать погибшего в «Крокусе» певца сообщила о трагичных совпадениях в день теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать певца-колясочника Максима Вербенина, погибшего при атаке террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл», рассказала, что в тот день он напевал пророческие строчки из песни «Пикника», передает НТВ. По словам Алены Вербениной, он закрыл свою девушку от пуль нападавших.

Женщина отметила, что Максим страдал от спинально-мышечной атрофии, поэтому он передвигался на коляске. Он часто опаздывал практически везде, но в тот день, 22 марта, Максим вместе с девушкой приехали на мероприятие заранее. Кроме того, певец в день своей гибели он напевал отрывок из песни группы «Пикник» «А движения неловки»: А движения неловки // Будто бы из мышеловки // Будто бы из мышеловки // Только вырвалась она.

По ее словам, поход на концерт был подарком Максима любимой девушке, перед мероприятием они сделали совместное селфи. Несмотря на проблемы со здоровьем, при атаке террористов мужчина закрыл возлюбленную своим телом, дав ей шанс выжить.

Ранее знакомые охранника «Крокуса» Алима Кошеварова, который во время теракта вышел на линию огня ради спасения людей, рассказали, что мужчина случайно оказался на рабочем месте. По их словам, в день атаки, 22 марта, была не его смена, но из-за большого количества гостей на концерте «Пикника» его попросили выйти на смену.