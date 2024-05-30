Раскрыты подробности задержания ревнивца с ножом в столичном магазине Перед задержанием ревнивец с ножом в Москве пытался взять в заложники кассира

Подозреваемый в убийстве и поножовщине в Хорошевском районе Москвы молодой человек пытался взять в заложники кассира магазина «Магнолия», сообщает Telegram-канал «Сапа». Мужчина успел порезать женщину-мигрантку, находившуюся за кассой, после чего полицейские открыли по нему огонь.

Подозреваемый доставлен в больницу в связи с полученными ранениями. При задержании он ранил одного из полицейских и попытался скрыться в супермаркете, где ему и попалась под руку очередная жертва. Полицейский от госпитализации отказался.

В ночь на 30 мая мужчина устроил конфликт с бывшей девушкой в квартире ее нынешнего бойфренда. Ревнивец убил нового кавалера экс-подруги, а после порезал ее. Девушка выбежала на улицу, а злоумышленник бросился за ней и продолжил наносить удары на улице.

MK.RU сообщал, что подозреваемый и его бывшая подруга родом из Владивостока, они вместе переехали жить в Москву. В прошлом году они попали в аварию в Таиланде. Девушка долгое время пребывала в коме. С недавних пор их отношения разрушились и девушка начала встречаться с бизнесменом, старшее ее на 11 лет.