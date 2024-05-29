Раскрыты подробности убийства москвички из арбалета Источник NEWS.ru: погибшая от арбалета москвичка хотела расстаться с мужем

Фото: Manfred Bail/imageBROKER/Global Look Press

Москвичка, погибшая от арбалета, хотела расстаться с мужем, рассказала NEWS.ru ее подруга. Собеседница издания подчеркнула, что они развелись много лет назад, но позже женщина решила вернуться. По ее словам, супруг обещал, что перестанет пить и не будет проявлять агрессию. Как уточнила подруга убитой, мужчина был очень вспыльчивым.

Они развелись много лет назад, но он заставил ее вернуться. Обещал, что перестанет пить и прекратится агрессия. Он же намного старше, долго ее добивался. Все говорили, что чем-то подобным их отношения и закончатся. Он очень вспыльчивый всегда был, когда выпьет, то прям страшно. Она собиралась снова уходить от него, он решил не оставлять ее никому, видимо, — высказалась подруга погибшей.

Тело женщины обнаружили на северо-востоке Москвы 28 мая. Также в квартире находился супруг убитой. Предположительно, он убил жену из арбалета, а после попытался покончить с собой. Погибшей было 43 года.

До этого в Сыктывкаре местный житель зарезал 31-летнюю сотрудницу службы доставки. Жертву госпитализировали после нападения, однако она скончалась от полученных ранений. Причиной нападения стал запах еды, который доносился из ресторана в квартиру мужчины. Возбуждено уголовное дело об убийстве.