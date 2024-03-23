Раскрыты подробности про взрывное устройство на теле погибшего в «Крокусе» «112»: погибший в «Крокусе» с СВУ на теле может быть террористом

Telegram-канал «112» сообщил, что взрывное устройство на одном из трупов после теракта в «Крокус Сити Холле» обезврежено. По его данным, погибший может оказаться одним из террористов.

«112» уточняет, что аппарат, похожий на медицинский кардиомонитор, выпал из-под одежды одного из покойных, когда тело переносили в зал для осмотра и опознания. Канал подчеркнул, что медик сразу обратил внимание на то, как необычно выглядит прибор.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник информировал, что на одном из трупов в «Крокус Сити Холле» был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. По сведениям канала, предмет нашли при осмотре тел, которые привезли из концертного зала в оперштаб на автобусе. Территорию концертного зала оцепили, на ней работают взрывотехники. Штаб расположился в 100 метрах от здания.

Telegram-канал Baza утверждал, что, по предварительным данным, количество погибших при стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 62 человек. Издание добавило, что в здании еще не осмотрены все помещения.

Террористы атаковали торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали палить по посетителям уже на входе, а позже открыли стрельбу по зрителям в концертном зале и подожгли его.