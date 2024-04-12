Раскрыты подробности о связях задержанного экс-директора «Гостеха» Минцифры сообщило, что задержанный экс-директор «Гостеха» не связан с ним

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Экс-директор проекта «Гостех» компании «Цифрум» Ярослав Демченко не был связан с проектами Минцифры, заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Демченко задержан по делу о крупном мошенничестве.

Ярослав Демченко — экс-директор проекта «Гостех» компании «Цифрум» — никогда не работал в Минцифры и ФКУ «Гостех» и не имеет отношения к министерству, — сказано в сообщении.

Ранее бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» Ярослава Демченко задержали в московском регионе, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что «Цифрум» занимается развитием информационных систем, которые используются в органах власти страны.

Как уточнил источник, Демченко грозит арест на два месяца, на этом будет настаивать следствие. По данным издания, на базе платформы «Гостех» с 2020 по 2022 год действовали две разработки. Первая система использовалась сотрудниками Росимущества, а вторая — ГИС «Физическая культура и спорт». В этом году планировалось, что проект будет переведен на все государственные информационные системы.