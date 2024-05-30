Раскрыты подробности ночной поножовщины с фитнес-тренером на севере Москвы Устроивший поножовщину на севере Москвы ранил одного из сотрудников полиции

Устроивший поножовщину на севере Москвы фитнес-тренер убил нового возлюбленного своей бывшей девушки на почве ревности, а также успел ранить саму девушку, кассира и сотрудника полиции, рассказал источник NEWS.ru в правоохранительных органах. Собеседник издания отметил, что правоохранителям пришлось распылить перцовый баллончик и применить оружие.

Мужчина ночью на почве ревности убил нового молодого человека своей девушки. Далее пытался причинить вред здоровью бывшей возлюбленной. Во время побега бывшая девушка нападавшего забежала в магазин продуктов за помощью, мужчина также ранил и кассира. Во время погони за ним сотрудники правоохранительных органов применили оружие, а также распылили перцовый баллончик. Мужчина ранил одного из сотрудников полиции, — рассказал источник.

По его словам, ранение сотруднику полиции было нанесено не сильное. При этом собеседник издания подчеркнул, что нападавший целенаправленно бежал на правоохранителей с ножом. Поймать его помогали прохожие, уточнил источник.

Не было похоже, что он был под действием наркотических веществ, скорее всего, алкогольное опьянение. Сотрудники скорой помощи в сопровождении с правоохранительными органами доставили нападавшего в Боткинскую больницу. Продавец и бывшая возлюбленная живы, состояние стабильное, получают медицинскую помощь, — добавил собеседник издания.

Адвокат Вадим Багатурия ранее заявил, что устроившему поножовщину фитнес-тренеру может грозить до 15 лет лишения свободы. Эксперт отметил, что мужчина совершил убийство. Кроме того, по его словам, он пытался зарезать свою бывшую девушку, что может быть квалифицировано как покушение на убийство.