Раскрыты подробности атаки беспилотников на Москву Mash: первый дрон упал на башню IQ-квартала в 03:20

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что первый из двух атаковавших Москву беспилотников дронов упал на башню IQ-квартала в 03:20. По данным канала, в 04:10 появилась информация о втором взрывы в бизнес-центре «Око-2».

Mash отмечает, что около трех-четырех часов утра стали появляться сообщения о работе ПВО в Одинцовском районе.

Об ударе беспилотника по одной из башен «Москва-сити» стало известно утром 30 июля. В башне IQ-квартала начали эвакуацию. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В Минобороны России сообщили, что столицу пытались атаковать украинские беспилотники. Один из них уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, два других подавили. Дроны потерпели крушение на территории «Москва-Сити».

Мэр столицы Сергей Собянин в свою очередь рассказал, что в результате атаки БПЛА незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях комплекса «Москва-сити». При этом Telegram-канал «112» уточнил, площадь обрушения остекления на 50-этажной башне составила 20 квадратных метров.

Ранее в Сети появились видео с моментом прилета беспилотника по башне комплекса «Москва-сити». На нем можно услышать очень громкий звук взрыва и увидеть отблеск рыжего пламени.