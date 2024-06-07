Раскрыты новые подробности о предполагаемом убийце активиста «Зова народа» SHOT: сталкер Еговцева жил с пожилой матерью недалеко от его квартиры в Лобне

Telegram-канал SHOT сообщает, что сталкер Дмитрий Матвеев, который преследовал семью зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева, жил вместе с пожилой матерью в деревянном бараке недалеко от квартиры жертвы в подмосковной Лобне. По данным канала, он выслеживал супругу общественника, в которую был влюблен последние два месяца, на своем автомобиле Hyundai Creta.

Как выяснил SHOT, Матвеев караулил возлюбленную у дома, а также приходил в квартиру ее родственников. Брат женщины рассказал каналу, что много раз спускал его с лестницы, но он продолжал приходить с букетами цветов, утверждая, что влюблен в нее со школы. Как пишет SHOT, тот факт, что у нее был муж и 4-летний сын, его не смущал.

По данным канала, знакомые Матеева описывают его безобидного человека. Как отмечает SHOT, в последний раз предполагаемого убийцу Еговцева, видели 6 июня у мотосервиса, где он, как утверждается, возился с техникой.

Ранее сообщалось, что в подъезде многоэтажного дома на месте убийства Еговцева нападавший оставил нарисованное кровью сердце. На какой именно поверхности мужчина оставил рисунок, не уточняется. Известно, что нападавший был влюблен в супругу активиста и преследовал семью последние два месяца.