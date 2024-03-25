Гардеробщик Александр, работавший в «Крокус Сити Холле», рассказал, что за несколько недель до теракта он разговаривал с Шамсидином Фаридуни, который обвиняется в террористической атаке, передает Telegram-канал SHOT. Подозреваемый посещал концертный зал до атаки. Подросток отметил, что мужчина плохо говорил на русском языке и расспрашивал его, что и где находится в здании.
По словам 16-летнего подростка, мужчина долго ходил по фойе, все осматривал и вел себя подозрительно. При этом мужчина в течение часа несколько раз подходил к нему и на невнятном русском задавал вопросы о местоположении различных объектов в «Крокусе». Также Александр вспомнил, что попросил мужчину снять верхнюю одежду, но тот проигнорировал его слова.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: t.me/moscowcourts
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Канал уточняет, что Александр смог запомнить мужчину благодаря куртке, после он увидел снимок фотографа, где и был запечатлен Фаридуни. Подросток в день теракта работал в «Крокусе», он был на минус первом этаже в гардеробной. Юноша помогал посетителям эвакуироваться во время атаки, а затем сам покинул здание.
Ранее знакомые Мухаммадсобира Файзова, обвиняемого в террористической атаке на красногорский «Крокус», заявили, что он ничем особо не выделялся, вел себя тихо и спокойно. По их словам, мужчина ни с кем особо не общался и был малоприметным человеком.