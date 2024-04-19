Раскрыты детали вторжения незнакомца в московский лицей При появлении пьяного мужчины в лицее Люберец не стали прерывать уроки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать одной из учениц лицея в Люберцах, куда 19 апреля ворвался мужчина в состоянии опьянения, пожаловалась NEWS.ru, что родителей не уведомили о произошедшем. Занятия при этом не прерывались. О ЧП она узнала из новостей, когда неадекватного гражданина задержали.

Родителей даже не уведомили о случившемся, все узнали из новостей. Дети слышали крики, но урок не прекратился. Учителя продолжали преподавать, в то время как группа захвата задерживала и выводила мужчину. Это все было на третьем уроке, дочь я забрала после четвертого. Только сейчас узнала, что там было, — сообщила родительница ребенка.

В Люберцах сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в местную школу. Утром 19 апреля на пульт Люберецкого отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в начальной школе лицея № 12. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в учебное заведение пришел отец одного из учеников. Как утверждает канал, мужчина находился «под веществами», при себе у него был подозрительный пакетик.