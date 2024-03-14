Раскрыты детали смерти вице-президента ЛУКОЙЛа Baza: вице-президент ЛУКОЙЛа Робертус умер в рабочем кабинете

Фото: t.me/rusjetclub

Виталий Робертус

Telegram-канал Baza сообщил, что 53-летний Виталий Робертус, занимавший должность вице-президента ЛУКОЙЛа, умер в рабочем кабинете в офисе на Сретенском бульваре в Москве. По данным канала, тело нашли сотрудники во вторник, 12 марта.

Как уточняет Baza, незадолго до смерти Робертус просил у помощников таблетки от головы, он жаловался на плохое самочувствие. По информации канала, получив лекарства, топ-менеджер ушел в свой кабинет и не выходил оттуда несколько часов, на звонки он не отвечал. Канал также сообщил, что после сотрудники все-таки зашли в его кабинет, где и обнаружили мужчину без признаков жизни.

Виталий Робертус проработал в компании несколько десятков лет, за свою работу он не раз получал различные награды. Будущий топ-менеджер начал работать в крупнейшей российской нефтяной компании сразу после окончания института. Он пришел в ЛУКОЙЛ в качестве экономиста. За 30 лет работы Робертус проявил себя как высококлассный специалист, а также снискал уважение коллег не только в компании, но и отрасли в целом.

Ранее пресс-служба ЛУКОЙЛа подтвердила факт смерти Виталия Робертуса на 54-м году жизни. В организации не стали уточнять детали произошедшего и отметили, что вся трудовая биография Робертуса связана исключительно с работой в ЛУКОЙЛе.