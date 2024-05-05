Раскрыты детали находки БПЛА и четырех квадрокоптеров в Москве РЕН ТВ: в машине в Москве нашли БПЛА и четыре квадрокоптера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В своем Telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о том, что 4 мая на Садовом кольце в Москве была остановлена машина, в которой правоохранители обнаружили беспилотник и четыре квадрокоптера. Канал отметил, что сейчас по этому факту проводится проверка.

По информации нашего источника, владелец авто и его попутчики 4 мая перевозили оборудование с целью дальнейшего изучения. Правоохранители остановили автомобиль, перевозивший в багажнике четыре квадрокоптера и дрон самолетного типа, на Садовом кольце, — говорится в публикации РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в автомобиле племянника сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева нашли оружие без документов. Правоохранители обнаружили семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон к оружию. Помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина заверила, что водитель машины попал в небольшое ДТП, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли и оказали ему помощь.

В декабре 2023 года сотрудники столичного комиссионного магазина на Киевской улице обнаружили пистолет в колонке от музыкального центра. Они сразу обратились в экстренные службы и сдали оружие сотрудникам правоохранительных органов.