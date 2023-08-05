Раскрыты детали аварии с Ладой Дэнс Baza: Лада Дэнс попала в ДТП, возвращаясь с частного выступления

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Telegram-канал Baza сообщает, что певица Лада Дэнс попала в ДТП, возвращаясь с частного выступления. По данным канала, авария произошла около 18:00 на 52-м километре Симферопольского шоссе.

Baza отмечает, что в результате аварии певица была госпитализирована в больницу с сотрясением мозга и ушибом позвоночника.

5 августа Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске. По данным Telegram-канала «112», столкнулись три автомобиля.

Директор певицы Сергей Пудовкин сообщил изданию «Абзац», что не владеет информацией об инциденте. По его словам, Лада Дэнс должна была вернуться в Москву из Сочи и, вероятно, она могла воспользоваться такси из аэропорта.

Позднее он рассказал, что ее состояние не позволяет разговаривать, чтобы рассказать какие-то подробности. Он уточнил, что машина, в которой ехала артистка, довольно сильно повреждена.

В апреле телеведущий и режиссер Дмитрий Дибров попал в ДТП на углу Звездного бульвара и Аргуновской улицы в Москве. Mercedes Диброва при повороте на Звездный бульвар задел полицейский микроавтобус, который двигался по полосе общественного транспорта. Сам Дибров заявил в комментарии NEWS.ru, что не пострадал.