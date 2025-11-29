День матери
29 ноября 2025 в 12:21

Раскрыто, почему Орбан мог выбрать ресторан «Живаго»

Орбан мог выбрать ресторан «Живаго» из-за одноименной кофейни в Будапеште

Фото: Александр Казаков/ТАСС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог посетить московский ресторан «Живаго» после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, исходя из того, что в Будапеште есть кофейня с таким же названием и вывеской на русском языке, сообщает РИА Новости. В меню ужина политика присутствовали традиционные русские блюда: блины с красной икрой, сало в шелухе, пельмени и борщ.

По информации агентства, будапештское заведение «Живаго», открытое более 15 лет назад венгерской семьей с русскими корнями, оформлено в ретро-стиле с использованием антикварной мебели, самовара и кружевных скатертей. В его меню представлены алкогольные и безалкогольные напитки, включая «кофе а-ля Живаго» с водкой и «завтрак Живаго» с икрой.

Ранее премьер-министр Венгрии оценил итоги встречи с президентом России 28 ноября в Кремле как успешные. Во время переговоров с Путиным он заявил, что ключевой задачей его визита в РФ является гарантирование надежных и доступных поставок энергоресурсов для его страны. По словам премьера, приезд в Москву логически продолжает его недавнюю дипмиссию в США, где ему удалось добиться для страны исключения из санкций.

