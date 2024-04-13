Раскрыто, как квалифицировали взрыв машины Прозорова РИА Новости: взрыв машины экс-сотрудника СБУ Прозорова определили как покушение

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Сотрудники силовых ведомств дали определение взрыву автомобиля Toyota Land Cruiser Prado бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник. Согласно его информации, инцидент квалифицировали как покушение на убийство общеопасным способом.

Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом, — заявил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали о взрыве внедорожника Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве. Уточнялось, что были повреждены еще два автомобиля Infiniti и BMW, водителя госпитализирован с травмами. Предполагалось, что под иномаркой сработало взрывное устройство.

Позднее выяснилось, что владельцем Land Cruiser является экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он переехал в Россию несколько лет назад, и с 2014 года начал передавать секретные данные российским спецслужбам. Прозоров выразил уверенность, что за взрывом автомобиля стоят украинские спецслужбы.

Также ранее схожее мнение высказал народный депутат V--VII созывов Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, в причастности Украины к подрыву Land Cruiser в Москве сомневаться не приходится.