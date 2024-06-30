Раскрыто, чем накормили Канье Уэста в ресторане Москвы на 200 тысяч рублей Mash: в московском ресторане Канье Уэст пробовал пельмени из щуки и икру

Фото: Amy Harris/AP/TASS

Канье Уэст

В московском ресторане «Белуга» Канье Уэст попробовал осетровую и щучью икру, пельмени с щукой, фуа-гра, а также бульон из сена и грибов, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, счет вышел примерно на 200 тысяч рублей. Рэпер сам выбирал блюда на ужин.

Также зарубежный артист попробовал белужью икру и массу различных нарезок, преимущественно рыбных. Канал уточнил, что официантов рэпер подзывал словом «человек».

Как стало известно ранее, жители Москвы начали караулить Канье Уэста перед отелем, где он остановился. Десятки поклонников артиста выстроились в длинную линию в надежде увидеть его вживую.

О приезде Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она назвала рэпера «мегакрутым» и отметила, что «скрещивает пальцы» ради его концерта в «Лужниках». При этом в информационном центре стадиона назвали фейком информацию о возможном выступлении музыканта в столице.

По информации СМИ, целью поездки Уэста в Москву стало 40-летие дизайнера Гоши Рубчинского, являющегося главным дизайнером основанного артистом бренда Yeezy. Позднее рэпера заметили в компании модельера в одном из ресторанов в столичном ГУМе, пару сопровождала охрана. Также появилось видео, на котором Уэст и Рубчинский рассматривают Красную площадь.